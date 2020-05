O companie din Husi produce combinezoane pentru toatã România SOLIDARITATE… BMAN, o companie din Husi, producatoare de haine pentru barbati, se implica in lupta impotriva coronavirusului. Aceasta si-a repliat activitatea si a inceput sa produca combinezoane 100% autohtone si conforme standardelor europene. “Totodata, acestea sunt certificate si avizate. Trebuie sa fim siguri ca, atat procesul de productie, cat si cel de livrare, se desfasoara doar [...] Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

