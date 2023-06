Stiri pe aceeasi tema

- Compania belgiana Avesta Battery and Energy Engineering (ABEE) va construi la Galați cea mai mare fabrica de baterii pentru mașinile electrice din Romania, o investiție de 1,4 miliarde de euro, care va genera in final 8.000 de locuri de munca.

- Nevoia urgenta de electrificare este de așteptat sa creeze o oportunitate globala de ~5TWh (terawatt-ora) pana in 2030 pentru cererea de baterii in mobilitate și stocarea statica a energiei.

- Fabrica de baterii pentru mașini electrice, fabrica de hidrogen verde, parcuri eoliene. Sunt principalele investiții de care va beneficia județul Galați, pentru a deveni „Green Valley”, polul investițiilor verzi din țara.