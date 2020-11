Stiri pe aceeasi tema

- Inca un succes in lupta impotriva pandemiei de COVID-19. Compania farmaceutica americana Moderna a anuntat ca vaccinul pe care il produce are o eficiența de 94,5% in prevenirea infectiei cu noul coronavirus.

- Societatea americana din domeniul biotehnologiei Moderna a anuntat luni, intr-un comunicat, ca vaccinul sau impotriva covid-19 este eficient in proportie de 94,5% in reducerea riscului imbolnavirii, un nivel similar cel

- Societatea americana din domeniul biotehnologiei Moderna a anuntat luni, intr-un comunicat, ca vaccinul sau impotriva Covid-19 este eficient in proportie de 94,5% in reducerea riscului imbolnavirii, scrie CNN. Acest lucru inseamna ca riscul unei imbolnaviri de Covid-19 a fost redus cu 94,5% in grupul…

- Moderna a declarat ca vaccinul sau experimental are o eficienta de 94,5% in prevenirea COVID-19, pe baza datelor intermediare dintr-un studiu clinic aflat intr-un stadiu avansat. Astfel, Moderna devine a doua companie americana intr-o saptamana care a raportat rezultate care depasesc cu mult asteptarile…

- Compania farmaceutica americana Moderna a anuntat luni ca vaccinul sau experimental anti-COVID-19 are o eficienta de 94.5% in protejarea de imbolnavire pe baza unor date provizorii obtinute din studiile sale clinice de faza a treia.

- Anunțul Moderna, facut dupa o analiza preliminara a rezultatelor din faza 3 a studiului clinic, vine la puțin timp dupa o veste similara a Pfizer și ofera un pic de optimism, intr-un moment in care mai multe țari se confrunta cu un val epidemic agresiv, scrie BBC News.Un nou vaccin impotriva COVID are…

- Compania americana Moderna a finalizat, joi, inscrierea celor 30.000 de participanți la studiul vaccinului de faza 3 Covid-19. 42% din totalul participanților la studiul de Faza 3 COVE provin din grupuri ce prezinta un risc medical ridicat, scrie CNN.Moderna este prima companie care a inceput studiile…

- Un profesor de la Facultatea de Educatie Fizica si Sport a Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi prezinta intr-o lucrare stiintifica ipoteza medicala conform careia exercitiile fizice practicate cu moderatie pot preveni formele grave ale infectiei cu COVID-19.