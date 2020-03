Stiri pe aceeasi tema

- Rezultatele probelor prelevate de la doua femeie internate la Spitalul Județean de Urgența Bistrița cu suspiciune de coronavirus sunt negative, a anunțat vineri dimineața, conducerea Spitalului Județean de Urgența Bistrița. O alta proba este acum in analiza la laboratorului din cadrul Spitalului Clinic…

- Ministerul Afacerilor Externe recomanda cetațenilor romani care se afla in scop turistic sau tranziteaza Regatul Spaniei, Republica Franceza și Republica Federala Germania, ca, in contextul evoluțiilor epidemiei cu COVID-19 la nivel european, sa ia in considerare scurtarea șederii și revenirea de urgența…

- Ministrul interimar al Sanatatii, Victor Costache, afirma ca scenariul 2 luat in calcul referitor la COVID 19 reprezinta "o faza de transmitere sporadica in comunitate" si in momentul de fata Romania este "departe de ceea ce se intampla in Italia, Germania, Franta sau Spania"."Deci suntem…

- Noul Parchetul European (EPPO) va avea sediul la Luxemburg. In cadrul acestuia vor coopera 20 de state membre prin procedura de cooperare consolidata, care a fost lansata pe 3 aprilie 2017, relateaza Agerpres. Belgia, Bulgaria, Croatia, Cipru, Cehia, Estonia, Germania, Grecia, Spania, Finlanda,…

- Romania, locul 14 in UE in clasamentul inmatricularilor de autoturisme noi In luna decembrie 2019, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu +21.7% fata de decembrie 2018, atingandu-se un nivel de 1,215.076 unitati. In 2019: au fost inregistrate cresteri ale inmatricularilor…