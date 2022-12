O comisie a Camerei Reprezentanţilor a publicat declaraţiile fiscale ale fostului preşedinte Donald Trump aferente unei perioade de 6 ani Comisia a votat saptamana trecuta pentru a face publice declaratiile cu redactari ale informatiilor sensibile, dupa o lunga batalie juridica. Comisia pentru cai si mijloace a obtinut luna trecuta declaratiile federale de impozit pe venit ale lui Trump pentru anii 2015 pana in 2020, impreuna cu dosarele fiscale pentru unele dintre entitatile sale comerciale. Comisia a solicitat declaratiile din 2019, cand Trump era presedinte, iar acestaa incercat sa blocheze eliberarea lor in instanta. Aceaata comisie a publicat un raport la inceputul acestei luni, care rezuma declaratiile fostului presedinte.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

