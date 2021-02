O cometă a luminat cerul din Australia Mai multi rezidenti din statul australian Queensland au publicat pe retelele de socializare inregistrari video ale unei aparitii luminoase pe cer in noaptea de joi spre vineri, fenomen care a fost provocat, potrivit explicatiilor ulterioare ale unor experti, de fragmentele rezultate dintr-o racheta chineza care s-a dezintegrat si a ars dupa ce a reintrat in atmosfera Terrei, informeaza Reuters. Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

