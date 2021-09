Stiri pe aceeasi tema

- O colonie de corali cu varsta de aproximativ 600 de ani si o inaltime de 10 metri a fost descoperita la sud de insula Al-Waqadi din Arabia Saudita, a anuntat luni The Red Sea Development Company, relateaza agentia Xinhua. Descoperirea a fost realizata in Marea Rosie de experti in stiinte marine…

- Bratara dacica din aur descoperita in anul 2017 in localitatea Optasi Magura din judetul Olt revine in patrimoniul Muzeului Judetean Olt dupa o perioada de peste trei ani in care s-a aflat in custodia Muzeului National de Istorie a Romaniei, a anuntat, miercuri, institutia muzeala judeteana. Bratara…

- De vineri, Israelul a inceput sa administreze a treia doza de vaccin anti-COVID persoanelor cu varsta peste 50 de ani. Israelul a lansat in urma cu doua saptamani o campanie pentru a permite persoanelor cu varsta de peste 60 de ani sa li se administreze o a treia doza de vaccin, in principal de la laboratoarele…

- Agentia elvetiana de sanatate a anuntat luni ca a aprobat vaccinul anti-COVID-19 produs de laboratorul american Moderna pentru grupa de varsta 12-17 ani, dupa ce a dat unda verde la inceputul lunii iunie vaccinului produs de Pfizer/BioNTech pentru administrare la adolescenti, relateaza AFP. Swissmedic…

- Delegatia Rusiei, care concureaza sub drapel neutru la JO 2020, a obtinut prima sa medalie de aur in concursul olimpic de box de la Tokyo, prin Albert Batirgaziev, care l-a invins la puncte (3-2) pe americanul Duke Ragan, joi, in finala categoriei pana, informeaza agentia Xinhua. Medaliile de bronz…

- Cel putin sapte persoane au murit si alte aproximativ 250.000 au fost evacuate din locuintele lor din statul Bengalul de Vest din estul Indiei in urma ploilor abundente si a inundatiilor, au anuntat marti autoritatile, informeaza agentia Xinhua. Sase districte ale statului au fost inundate, iar autoritatile…

- Autoritațile din Deva, județul Hunedoara, verifica o valiza suspecta care a fost descoperita, luni, in fața unui complex comercial. Mai multe echipaje de Poliție, SRI și geniști din cadrul ISU s-au deplasat in fața unui complex comercial din Deva. Asta dupa ce Politia Deva a fost sesizata prin numarul…