O clipă de neatenție, fatală! Un copil a căzut de la etajul trei al unui bloc din Galați. Un baiețel de 5 ani, care nu era supravegheat de parinți, a cazut, de la etajul trei al unui bloc din Galați. Din fericire, copilul a supraviețuit. ”Polițiștii au fost sesizați marți seara, prin apel la 112, cu privire la faptul ca un minor ar fi cazut de la fereastra unui apartament, situat la etajul al treilea al unui bloc de locuințe din Galați. Din cercetarile efectuate de polițiști la fața locului, a reieșit ca, in timp ce se afla nesupravegheat in bucataria apartamentului in care locuia cu mama sa, o femeie de 27 de ani, baiatul de 5 ani și 6 luni, s-ar fi urcat pe un corp de mobilier și… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 10 ianuarie, polițiștii din Ulmeni au fost sesizați prin apel 112 de catre un barbat in varsta de 35 de ani din Ulmeni despre faptul ca o persoana a suferit leziuni corporale in urma autoaccidentarii sale in incinta unei societați comerciale de pe raza orașului. Deplasați la fața locului,…

- O eleva de 11 ani a cazut de la etajul al doilea al cladirii unui colegiu din Iasi. Fata a fost transportata de urgenta la spital, cu contuzii si traumatisme, informeaza News.ro. Incidentul s-a petrecut, marti dupa-amiaza, la Colegiul ”Emil Racovita” din Iasi. Eleva a fost dusa la Spitalul ”Sfanta Maria”…

- O tanara in varsta de 15 ani, insarcinata, a cazut astazi de la etajul doi al Centrului in Regim de Urgența din Zalau, ne-a declarat cu puțin timp in urma directorul Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Salaj, Violeta Milaș. Potrivit primelor verificari, tanara a incercat sa…

- Politistii vasluieni au demarat o ancheta in urma unei agresiuni intre doua clanuri rivale produse in Murgeni, oras in care au loc frecvent violențe stradale si care a fost declarat de mai multe ori zona de siguranta publica.Alarma a fost data cand o persoana a sunat marți, 5 decembrie 2023, la numarul…

- Caz tragic la Iași. Un baiat de 13 ani a cazut, aseara, de la etajul 9 al unui bloc din cartierul Vișoianu, din municipiul Iași. La fața locului s-au deplasat echipaje de la SMURD și Inspectoratul pentru Situații de Urgența. Medicii au efectuau manevre de resuscitare, dar copilul a murit. Baiatul era…

- Un sofer, de 80 de ani, din Dambovița, a fost ranit dupa, astazi, ce s-a rasturnat cu masina de pe un pod pe calea ferata. Accidentul a avut loc, astazi, in localitatea Adanca, potrivit ISU Dambovita. Conform IPJ Dambovita , soferul a pierdut controlul asupra directiei de deplasare, a parasit partea…

- Incidentul a avut loc, miercuri, pe Bulevardul Unirii din Bucuresti, dupa ce o femeie de 43 de ani, contabila la o firma care functioneaza la etajul 5 al unui bloc, a sarit de la inalțime, informeaza News.ro.In cadere, aceasta a lovit o alta femeie care se deplasa in zona, ambele fiind ranite, insa…

- Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Titu au fost sesizați prin S.N.U.A.U 112 cu privire la producerea unui accident rutier in localitatea Bolovani. Din primele cercetari efectuate, polițiștii au constatat ca un barbat de 59 de ani, din Galați, in timp ce ar fi condus un autoturism, din direcția…