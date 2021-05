O clădire monument istoric de pe bulevardul Regina Maria ar putea fi „sprijinită” de construcția unui bloc cu 7 etaje Administrația condusa de Gabriela Firea a dat in ultima parte a mandatului aviz pentru construirea unui bloc de 7 etaje lipit o casa monument istoric de pe bulevardul Regina Maria 8-10 din Capitala, vizavi de Patriarhie. Practic, proiectul pastreaza o parte din casa de peste 100 de ani, iar lipit se construiește blocul de 7 etaje. Momentan, acesta se afla la aprobarea noului Consiliu General unde PNL și USR-PLUS au acum majoritate. La dezbaterea publica au aparut zeci de comentarii impotriva acestui proiect, provenite de la cetațeni, care au cerut aleșilor locali sa respinga proiectul. Potrivit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nicușor Dan a anunțat ca a depus o plangere penala la DNA pentru ca Primaria Capitalei a fost prejudiciata cu cateva milioane de euro in timpul mandatului de primar al Gabrielei Firea. Actualul primar general nu a oferit detalii despre neregulile sesizate, dar a aratat ca schema infracționala avea in…

- Primaria Constanta a emis autorizatia de construire pentru societatea Fimm Perfect House Fiul lui Nicolae Moga a fost membru fondator al societatii Actual, asociati sunt Ametist Euro SRL, Adrian Itu si Mihai Andrei Filimon Ametist Euro SRL ii are ca asociati pe Corneliu Bogdan Idu si pe Grigore Bogdan…

- Șefa PNL București, Violeta Alexandru, ii transmite Gabrielei Firea ca nu mai are „nicio șansa” sa revina primar general, dupa ce fostul edil bucureștean a zis joi ca la viitoarele alegeri locale vrea „sa salveze Bucureștiul”. Citește și: Decizie la guvernare: Pensionarii vor primi toți banii…

- Marius Coaje, fost consilier personal al Gabrielei Firea la Primaria Capitalei, a povestit la Metropola TV ca a stat de vorba cu Nicușor Dan de cateva ori de cand acesta și-a preluat mandatul și dupa ce i-a semnat destituirea. Destituirea a fost anunțata ca un fel de campanie electorala, pe…

- Blocul de sase etaje, ridicat pe bulevardul Aurel Vlaicu, aproape de finalizare Imobilul este ridicat de Petre Cosmin Chirea, Roxana Chirea, Razvan Gartone si Camer DemirPe bulevardul Aurel Vlaicu nr. 307C, se ridica un bloc de sase etaje, care va avea functiunea de locuinte colective, iar la parter…

- Noul ministru UDMR al Tineretului și Sportului, Carol-Eduard Novak, demonstreaza pe zi ce trece ca tot ceea ce face este doar un exercițiu de imagine. In goana disperata de promovare a imaginii sale, ieri, cu ocazia zile de 1 martie, ministrul Carol Novak a anunțat ca va merge sa ofere marțișoare handbalistelor…

- Nicușor Dan a numit-o pe Diana Punga – șefa sa de cabinet de la Primaria Generala – in funcția de administrator public al Municipiului București. Anterior, in timpul mandatului Gabrielei Firea, funcția a fost ocupata de Sorin Chirița. Diana Punga are 35 de ani și – din informațiile SpotMedia.ro – a…

- Presedintele PNL Bucuresti, Violeta Alexandru, a anunțat ca Primaria Capitalei incepe procesul de desființare a celor 20 de companii municipale inființate in mandatul de primar al Gabrielei Firea. Prima companie municipala care va fi desfiintata este Compania Turistica Bucuresti, potrivit Agerpres .…