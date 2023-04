O categorie de autovehicule, scutită de la plata rovinietei Vești bune pentru romani. O anumita categorie de autovehicule ar putea fi scutita de la plata rovinietei in perioada urmatoare. Deputatul PSD, Nicolae Georgescu, a depus un proiect de lege la Senat care prevede ca autobuzele deținute și folosite de o societate care presteaza servicii publice locale pe raza administrativ-teritoriala a unei singure localitați, sa […] The post O categorie de autovehicule, scutita de la plata rovinietei first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Angajații din mediul privat ar putea sa ajunga, incepand de anul viitor, sa nu mai aiba zile libere legale platite, potrivit unui proiect de act normativ depus la Senat. In acest condiții, salariații ar ramane doar cu cele 20 de zile de concediu acordate anual, conform legii. O astfel de decizie este…

- Deputatul PNL Gabriel Avramescu, co-initiator al proiectului, sustine, intr-o postare pe Facebook, necesitatea adoptarii acestui proiect, care ar putea contribui substantial la cresterea gradului de colectare a amenzilor la buget.”Am depus acest proiect anul trecut, impreuna cu deputatii Laurentiu Dan…

- Se schimba o importanta regula de circulație. Mai mulți deputați PSD au semnat un proiect prin care șoferilor ar urma sa li se permita, in anumite condiții, sa faca depașiri pe linia continua. Proiect de modificare a Codului Rutier Un proiect de lege, promovat de deputatul PSD Mihai Weber prevede modificarea…

- Opozitia a facut scandal, marti, in Comisia juridica din Camera Deputatilor, dupa ce majoritatea PSD-PNL-UDMR a votat un amendament la Codul de procedura penala prin care inregistrarile sa nu mai poata fi folosite ca mijloc de proba in cazurile de infractiuni de coruptie si infractiuni asimilate coruptiei.…

- Coalitia de guvernare a decis modificarea proiectului privind reforma pensiilor speciale, aflat in Parlament. Astfel, la Senat vor fi depuse mai multe amendamente, printre care și unul referitor la interdicția de a cumula mai multe pensii speciale, spun surse politice. De exemplu, se precizeaza eliminarea…

- Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, atrage atenția ca daca unele reforme din domeniul social nu se vor realiza in temenele asumate și la calitatea așteptata, atunci este posibil ca unele tranșe de finanțare din PNRR sa fie intarziate la plata. Intr-o declarație politica susținuta in Parlament, Ioan…

- Perioada concediului de acomodare in procesul de adoptie se prelungeste la doi ani, au decis, marti, deputatii, care au adoptat un proiect de lege privind procedura adoptiei. S-au inregistrat 251 de voturi „pentru”, 2 „impotriva” si 13 abtineri, relateaza Agerpres. Proiectul de lege are ca obiect de…

- Deputatul PNL, Oana Ozmen, anunța ca in 2022 au intrat in Romania prin PNRR bani multi - este vorba de 2,8 miliarde de EURO și ca in 2023 prin indeplinirea unor noi jaloane convenite cu Comisia Europeana vor fi depuse noi cereri de plata in valoare de 6,3 miliarde de EURO: Fii la curent cu…