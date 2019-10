Stiri pe aceeasi tema

- Kanye West nu va mai interpreta live vechile sale piese dupa lansarea pieselor cu tenta religioasa de pe albumul ”Jesus is King” , arata Smart Radio, care pastreaza un loc special pentru muzica artistului in playlist, anunța MEDIAFAX.Muzicianul a lansat vineri albumul sau creștin ”Jesus Is…

- Un cuplu din Pennsylvania, SUA, a trait una dintre cele mai mari sperieturi din viața chiar in ziua nunții. Mirele a fost transportat de urgența la spital, unde a fost operat pe creier. Jessica Dhans, 30 de ani, și Timothy Berty, 25 de ani, faceau ultimele pregatiri pentru nunta care urma sa aiba loc…

- Noul Mac Pro va realizat cu ajutorul furnizorilor și producatorilor de componente din Arizona, Maine, New Mexico, New York, Oregon, Pennsylvania, Texas și Vermont, inclusiv Intersil și ON Semiconductor. Prin anunțul sau, Apple iși reafirma angajamentul de a investi 350 de miliarde de dolari in economia…

- Vanzarile, accesarile online si difuzarile pieselor trupei The Cars au fost impulsionate de moartea liderului Ric Ocasek, astfel ca, in doua zile, piesa „Just What I Needed” a fost cea mai difuzata la posturile de radio, iar „Drive” s-a impus pe partea de accesari video potrivit news.roRic…

- Jurnalul secret al adolescentei poloneze Renia Spiegel, impuscata de nazisti in 1942, pastrat in seiful unei banci din New York de catre familia supravietuitoare, urmeaza a fi publicat pe 19 septembrie, relateaza CNN.

- Talibanii au lansat un atac cu rachete in apropiere de ambasada SUA din Afganistan in ziua in care Statele Unite comemoreaza 18 ani de la atentatele din 11 septembrie 2001. O racheta a lovit miercuri un zid al ministerului afgan al Apararii, in apropierea ambasadei americane, scrie AP. "O racheta a…

- O trompeta conceputa și folosita de muzicianul american Miles Davis, evaluata la 70.000 - 100.000 de dolari, va fi scoasa la vanzare pe 29 octombrie, la casa de licitații Christie’s din New York, arata Smart Radio, pastrand un loc special pentru muzica trompetistului in playlist-ul zilei, anunța…

- Exoplaneta GJ 357d orbiteaza o mica stea, GJ 357, cu mult mai redusa in dimensiuni decat Soarele nostru, la fiecare 55,7 zile. Echipa de cercetatori care a facut descoperirea a anuntat intr-un comunicat ca exoplaneta ar putea furniza “conditii similare Terrei”. “Cu…