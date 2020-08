Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit la un autoturism, in aceasta seara, in localitatea Coplean. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat de urgența pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej. ”A fost afectat compartimentul motor. Cercetarile preliminare au stabilit ca și cauza probabila o…

- Garda de intervenție Sebeș a intervienit pentru localizarea și stingerea unui incendiu izbucnit la Șibot. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgența Alba, a ars acoperișul unui adapost de animale. La fața locului au fost trimise doua mașini de pompieri și o ambulanța Sursa…

- Militarii Garzii de Intervenție Vicovu de Sus și ai Detașamentului de Pompieri Radauți, impreuna cu lucratoriii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgența Vicovu de Sus, au intervenit in noaptea de vineri spre sambata cu patru autospeciale de stingere pentru localizarea și lichidarea unui incendiu…

- In ultimele 24 de ore, pompierii militari maramureșeni au efectuat 17 misiuni in sprijinul cetațenilor, pentru inlaturarea efectelor ploilor abundente, ale scurgerilor de pe versanți și creșterii nivelului cursurilor de apa din județ. Astfel, personalul Secției de Pompieri Vișeu de Sus a acționat la…

- Pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui au intervenit, marti seara, pentru evacuarea apei din gospodarii, curti si anexe inundate in comuna Bogdanesti si in zona orasului Negresti, in urma precipitatiilor abundente. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Vaslui, Elvis…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Suceava a transmis ca in urma fenomenelor meteo periculoase din ultimele 24 de ore, pompierii militari suceveni au intervenit in localitațile Campulung Moldovenesc, Iacobeni, Vatra Dornei, Fratauții Vechi și Suceava. Astfel, militarii Detașamentului de Pompieri…

- Militarii Garzii de Intervenție Vicovu de Sus și ai Detașamentului de Pompieri Radauți, impreuna cu lucratorii Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgența Bilca și Galanești, au intervenit cu 6 autospeciale de stingere și o ambulanța SMURD pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit…

- Militarii Detașamentului de Pompieri Suceava, impreuna cu lucratorii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgența Salcea, au intervenit cu trei autospeciale de stingere pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o gospodarie din localitatea Plopeni, oraș Salcea. La sosirea echipajelor,…