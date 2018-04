Stiri pe aceeasi tema

- Batranul Pastorel Teodoreanu, unul dintre cei mai de seama epigramiști pe care i-a avut Romania, era pantagruelic nu doar in ceea ce privește cultura - caci citea pe nerasuflate -, ci și un mare gurmand și degustator de vinuri.

- Deputatul PNL Ovidiu Ratechi lanseaza „Pactul pentru Carte”, un pachet legislativ care include 8 masuri pentru dublarea consumului de carte in doi ani, printre care acordarea sumei de 100 de euro pentru fiecare profesor si 50 de euro pentru elevi, bani destinati achizitiei de carti.

- Biblioteca Bucovinei “I. G. Sbiera” din Suceava (Str. Mitropoliei, nr. 4) va gazdui vineri, 16 martie 2018, de la ora 15.00, lansarea de carte cu tema: “Misterele Revoluției din 1989”, susținuta de ziaristul Grigore Cartianu.Acesta este autorul a patru carți meticulos documentate despre ...

- Eveniment istoric pentru comunitatea romaneasca din Grecia, dar si pentru cei care vor sa descopere istoria și cultura tarii noastre. La Salonic a fost inaugurata prima sectie de carte romaneasca din cadrul Bibliotecii Municipale. Peste 1.

- Romania va participa, in premiera, la Targul International de Carte de la Minsk, in perioada 28 februarie - 4 martie, cu un stand national organizat de Ambasada Romaniei in Republica Belarus si de Institutul Cultural Roman de la Varsovia, conform unui comunicat de presa comun al celor doua institutii,…

- Man Booker Prize va avea o editie speciala, organizata pentru a marca 50 de ani de la infiintare, in cadrul careia va fi premiata cea mai buna carte din ultima jumatate de secol, scrie NEWS.RO, citand BBC.Citeste si: Germania da o lovitura GREA Romaniei: Decizia devastatoare a ministrului…

- Pentru a beneficia de monitorizare și intervenție gratuita victima trebuie sa faca dovada abuzului prin urmatoarele documente: copie Carte de Identitate; certificat medico-legal – in cazul in care victima nu poate suporta costurile pentru eliberarea certificatului i se deconteaza…

- Un distins profesor de la Universitatea de Medicina & Farmacie , pe nume Zanoschi, a anunțat poporul ieșean, prin intermediul unui siropos interviu cu eticheta de publicitate platita, ca a primit un premiu al Academiei Romine. Pentru medicina, dupa cum deducem din text. Doar ca marele savant n-a fost…