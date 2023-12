Stiri pe aceeasi tema

- Marți, 7 noiembrie 2023, incepand cu ora 17:00, la Biblioteca Județeana „Alexandru D. Xenopol” Arad va avea loc vernisajul expoziției „Povești de la Bata”. Tabara... The post „Povești de la Bata” – expoziție de caligrafie, ilustrație de carte și benzi desenate la Biblioteca appeared first on Special…

- Indragita realizatoare TVR Iuliana Tudor și-a lansat prima sa carte. "Fericirea nu costa nimic" este o marturisire a Iulianei despre propriile radacini, viata, oamenii pe care i-a intalnit si care i-au influentat destinul și cariera in televiziune.

- Fostul primar al Aradului, președintele PNL Arad și actualmente europarlamentar, Gheorghe Falca si-a lansat vineri seara. la Libraria Carturesti, cea de-a patra carte pe care a semnat-o: „Lumini si umbre”.

- Europarlamentarul Gheorghe Falca si-a lansat in aceasta seara la Libraria Carturesti, cea de-a patra carte pe care a semnat-o, „Lumini si umbre”. Este vorba despre un volum aparut la Editura Curtea Veche Publishing, a carui prefata este semnata de Sever Voinescu.Potrivit autorului, „Lumini si umbre”…

- Autoarea palestiniana Adania Shibli trebuia sa accepte „LiBeraturpreis” al asociației LitProm pe 20 octombrie la Targul de Carte de la Frankfurt, care onoreaza scriitoarele din... The post Atacurile teroriste ale Hamas asupra Israelului eclipseaza targul de carte. Evenimentul in onoarea Adaniei Shibli…

- Colecția Frontiera Clasic a Editurii Frontiera le propune cititorilor sai antologii nobile de povești culese din tradiții și spații diverse. Fie ca vorbim de povești culte, basme, fabule sau ghicitori, acestea se caracterizeaza prin eleganța cu care trateaza sufletul omenesc. Editura Frontiera anunța…

- ISTORIE… O noua carte despre oamenii care fac cinste comunei Zapodeni a fost lansata, zilele trecute, la Școala Gimnaziala “Mihai Eminescu” din localitate. Este semnata de doi fii ai satului, Constantin Barladianu și Viorel-Petru Trifan, un chimist și un inginer, care și-au dorit sa lase moștenire urmatoarelor…

- Avocatul Loredanei a fost cel care a relatat cum a reacționat aceasta cand una dintre colegele de celula i-au daruit o carte de rugaciuni. „In prima faza, i-a dat cineva o carte de rugaciuni, dar ea a zis ca nu o vrea , pentru ca nu merita ca nici macar Dumnezeu sa se uite la ea. Apoi, a inceput sa…