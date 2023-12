Celebra Alicia Keys a cantat la pian in gara St. Pancras din Londra. Ea i-a surprins pe trecatori dupa ce a adaptat versurile unui hit folosind refrenul „acum ești la Londra!” in loc de „acum ești in New York!”.

Zeci de calatori au asistat la concertul inedit. Cantareața americana, caștigatoare a premiului Grammy a cantat melodia Empire State Of Mind. La cererea publicului, vedeta in varsta de 42 de ani a mai cantat hiturile ei If I Ain't Got You și No One, precum și cel mai recent single al ei Lifeline, potrivit mediafax.

Publicul a aplaudat frenetic și apoi numeroase videoclipuri au…