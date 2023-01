Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Aeroportului Suceava a anunțat ca traficul aerian a fost reluat in a doua parte a zilei de sambata. Directorul aeroportului, Ioan Mariuța, a precizat ca pe parcursul nopții trecute au aterizat doua zboruri, cel al companiei Tarom de la Bucuresti (Otopeni) si zborul companiei Wizz Air de la…

- Accidentul a avut loc pe șoseaua Gheorghe Sisești din Sectorul 1, Bucuresti, aproape de Aeroportul Baneasa.Din primele informatii, un șofer, in varsta de 18 ani, a pierdut controlul asupra direcției de mers, moment in care s-a rasturnat si s-a izbit intr-un stalp, apoi a ricoșat in alte doua autoturisme…

- Imaginile au fost filmate, vineri, cu camera de bord la Unirii, in centrul Capitalei și au strans mii de aprecieri și comentarii. In timp ce unii internauți spun ca tanarul surprins cand sare pe geamul autobuzului a vrut sa scape de controlorii, alții spun ca a vrut sa scape de traficul infernal. Imaginile…

- Șoferul autocarului implicat in accident a acroșat poarta de gabarit a Pasajului Unirii, transmite Brigada Rutiera. La acest moment, traficul rutier este restricționat in zona producerii accidentului de circulație.

- In zona viaductului Padina, din județul Mehedinți, un autotren inmatriculat in strainatate a cazut de pe viaduct de la o inalțime de peste 50 de metri, in zona stancoasa, anunța polițiștii.Șoferul tirului nu prezinta semne vitale, iar echipajele care intervin incearca sa-l scoata din resturile mașinii.…

- Secția de pompieri Sebeș a fost solicitata vineri noapte sa intervina pentru localizarea și stingerea unui incendiu pe autostrada A1, zona Vințișoara. La ajungerea forțelor de intervenție la locul solicitarii incendiul se manifesta cu ardere generalizata la o autoutilitara, potrivit realitateadealba.net.…

- Momentul așteptat de miile de romani care locuiesc in aceasta zona sau care o tranziteaza in fiecare zi a sosit. Vorbim despre cea mai aglomerata intersecție din țara noastra. Odata cu inaugurarea acestui pasaj de timp giratoriu traficul va fi mult mai fluidizat. Aici in mod normal se formeaza cozi…

Traficul este blocat luni dimineața pe Centura Capitalei, intre localitațile Mogoșoaia și Otopeni, unde a avut loc un accident in care a fost implicata o motocicleta.