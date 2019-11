O camionetă cu zeci de mii de migranţi a rupt grilajul unui post de frontieră O camioneta transportand 50 de migranti africani a intrat 'in plina viteza' luni in Ceuta, rupand un grilaj la nivelul unui post de frontiera intre aceasta enclava spaniola si Maroc, a declarat Garda civila spaniola, citata de AFP.



Furgoneta a aparut in cursul noptii 'in plina viteza si a rupt grilajul' postului de frontiera din Tarajal, a declarat un purtator de cuvant al Garzii civile spaniole la Ceuta, adaugand ca 50 de persoane, intre care barbati, femei si copii din Africa subsahariana calatoreau in vehicul. Soferul camionetei a fost arestat.



Potrivit unei inregistrari…

Sursa articol si foto: rtv.net

O camioneta transportand 50 de migranti africani a intrat 'in plina viteza' luni in Ceuta, rupand un grilaj la nivelul unui post de frontiera intre aceasta enclava spaniola si Maroc, a declarat Garda civila spaniola, citata de AFP. Furgoneta a aparut in cursul noptii 'in plina viteza si…

O camioneta transportand 50 de migranti africani a intrat 'in plina viteza' luni in Ceuta, rupand un grilaj la nivelul unui post de frontiera intre aceasta enclava spaniola si Maroc, a declarat Garda civila spaniola, citata de AFP, potrivit Agerpres.Furgoneta a aparut in cursul noptii 'in…

