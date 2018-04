Stiri pe aceeasi tema

- Un balcon a cazut, vineri, peste o masina parcata pe strada Selari din Centrul Istoric al Capitalei. Nici o persoana nu a fost ranita, pagubele fiind de ordin material. Potrivit Politiei Locale, cladirea din care s-a desprins balconul este locuita, ...

- Incident grav, chiar in Centrul Capitalei. Un balcon s-a prabusit peste o masina parcata pe trotuar, chiar in Centrul Vechi, pe strada Selari.Citeste si: Avertisment DUR din partea specialistilor in economie: Romania continua CRESTEREA ABRUPTA a ratelor Potrivit primelor informatii,…

- Politisti din cadrul Politiei Locale Pitesti au fost nevoiți sa intervina intr-o speta aparent obisnuita care s-a transformat intr-un incident ce s-ar putea finaliza cu un dosar penal pentru ultraj.Un sofer din Stefanesti care a condus pe contrasens pe strada Doaga a fost depistat in trafic de agentii…

- Protectia Copilului din Vaslui s-a autosesizat in acest caz, dupa ce in spatiul public au aparut fotografii cu respectiva fetita in timp ce se afla la cersit in fata unui magazin din municipiul Vaslui, chiar in zilele cat judetul s-a aflat sub avertizare cod portocaliu de ger. "Cazul va fi…

- Un barbat in varsta de 59 de ani din Cugir s-a ales cu dosar penal dupa ce a condus, sub influenta alcoolului, o masina, a incercat sa o parcheze, dar a lovit alt autoturism parcat. Avea alcoolemie de 0,99 in aerul expirat. Potrivit IPJ Alba, miercuri, 31 ianuarie, in jurul orei 15.00, politistii din…

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 6 au deschis un dosar penal in rem in legatura cu moartea celor doi muncitori de la RADET, care lucrau la o conducta de termoficare in zona Iuliu Maniu din Capitala, informeaza Agerpres.ro. Potrivit reprezentantilor Parchetului de pe langa Judecatoria…

- Procurorii Parchetului Militar au deschis un dosar pentru vatamare corporala din culpa, dupa ce un angajat al Ministerului Apararii a fost implicat intr-un accident de circulatie soldat cu moartea unei persoane.

- Incident grav la o unitate de invatamant din Dambovita. Cinci copii de la gradinita din comuna Bucsani au fost infestati cu TBC de la educatoarea lor. Femeia avusese TBC in trecut, iar boala a recidivat. (VEZI SI: Si-a luat copilul de la gradinita si a observat pe corpul lui mici rani rosii. Cand i-a…