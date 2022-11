ANPC a transmis, luni, printr-un comunicat de presa, ca a fost controlat un operator economic care activeaza in domeniul panificatiei, in Cartierul Rahova, Bucuresti – SC Ross Pan SRL- “Brutarie”. Comisarii ANPC au gasit, in urma verificarilor, folosirea unor materii prime cu insecte vii si moarte (musculite, larve); pastrarea, in camera de depozitare a materiilor prime, in conditii de igiena precara, cu rafturi total neigienizate, cu prezenta ruginei si a insectelor; utilizarea unor tavi de coacere cu grad avansat de uzura si arsuri in exces, rasteluri si rafturi neigienizate, depreciate,…