Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a pierdut primul duel cu Emma Raducanu. Deși nu s-au intalnit, inca, intr-un meci direct, jucatoarea din Marea Britanie cu tata roman și-a adjudecat „primul ghem”, indirect. Caștigatoarea de la US Open o domina pe Halep la capitolul caștiguri obținute din tenis, in 2021. In același clasament…

- Infuriat de faptul ca iubita sa a primit cateva mesaje pe telefonul mobil de la un tanar, barbatul i-a cerut socoteala acestuia. Cei doi s-au certat, apoi s-au luat la bataie și un martor a sunat la 112.La un moment dat, iubitul fetei a scos un cutit si l-a injunghiat pe tanar in zona pieptului. Victima…

- O femeie și-a injunghiat in piept iubitul, in timp ce se aflau in Gara Reșița Sud. Femeia a fost arestata preventiv pentru 30 de zile, acuzata de tenatativa de omor, potrivit Mediafax. Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Caraș-Severin, incidentul a avut loc duminica…

- …Emma Raducanu este senzația din tenismul feminin, dupa ce a caștigat US Open 2021. Adolescenta a reuțit o performanța care a batut toate recordurile. Emma Raducanu are un iubit foarte celebru Emma Raducanu s-a intors la antrenamente și se pregatește pentru noi competiții. Tanara a spus ca promite sa…

- Dupa succesul albumului “Dreamland” si al hit-ului international “Heat Waves”, trupa britanica Glass Animals a lansat piesa “I DON’T WANNA TALK (I JUST WANNA DANCE)”.Materialul “Dreamland” a debutat pe locul 2 in Billboard Hot 200 anul trecut, iar melodia “Heat Waves” a acumulat peste 930 milioane de…

- Jucatoarea de tenis Emma Raducanu a fost felicitata de Regina Elizabeth II si de premierul britanic Boris Johnson, dupa succesul de la US Open. "Felicitari pentru victoria ta. Este o performanta extraordinara la o varsta atat de frageda si o dovada a muncii si dedicatiei tale. Nu am nicio indoiala ca…

- Un tanar de 22 de ani din comuna Roșia Montana, orbit de gelozie, l-a injunghiat pe un consatean pe care il acuzase ca umbla cu prietena sa minora. Pentru fapta sa acesta a fost condamnat la 9 luni de inchisoare cu amanarea pedepsei pe un termen de 2 ani. Incidentul s-a petrecut in data de 8 ianuarie…

- Un roman de 21 de ani a murit in Cartagena, dupa ce a fost injunghiat de iubitul spaniol al mamei sale. Tragicul eveniment a avut loc sambata, dupa ce barbatul de 41 de ani a inceput sa se certe cu mama baiatului, de 38 de ani, conform Heraldo.es. Partenerul femeii i-a reproșat tanarului ca folosește…