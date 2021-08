Stiri pe aceeasi tema

- ANUNȚ PUBLIC In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, in calitate de primar, aduc la cunostinta publica faptul ca a fost initiat urmatorul proiect de hotarare cu caracter normativ: proiect de hotarare pentru aprobarea Planului…

- In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, in calitate de primar, aduc la cunostinta publica faptul ca a fost initiat urmatorul proiect de hotarare cu caracter normativ: proiect de hotarare pentru aprobarea Planului Urbanistic…

- Buzoienii nu vor mai putea parca oriunde pe bulevardul Nicolae Titulescu din Buzau, pe tronsonul dintre Democrației și Casa Alba. Asta pentru ca primaria a inființat 50 de locuri de parcare, pe care le-a atribuit deja diferitor instituții: Primaria municipiului Buzau aduce la cunoștința faptul ca incepand…

- ANUNȚ PUBLIC In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, in calitate de primar, aduc la cunostinta publica faptul ca a fost initiat urmatorul proiect de hotarare cu caracter normativ: proiect…

- Guvernul a aprobat în ședința de miercuri, 16 iunie, memorandumul privind identificarea celei mai bune soluții pentru vânzarea/valorificarea participației României de pe platforma CIM Krivoi Rog din Ucraina, o afacere paguboasa din care statul român pierde anual aproximativ un…

- ANUNT FINALIZARE PROIECT 08.06.2021 “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Post-ul ANUNT FINALIZARE PROIECT FYTSPA S.R.L. apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- ANUNT FINALIZARE IMPLEMENTARE PROIECT “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat instituita prin ORDONANȚA DE URGENȚA nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului…

- ROMANIA JUDETUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU – PRIMAR – Nr. 117/CLM/2021 ANUNȚ PUBLIC In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, in calitate de primar, aduc la cunostinta publica…