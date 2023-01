Stiri pe aceeasi tema

- Populatia Chinei a scazut in 2022 cu aproximativ 850.000 de persoane, potrivit datelor Biroului National de Statistica (BNS). Este pentru prima data cand cea mai populata tara din lume inregistreaza o scadere a populatiei dupa 1960, noteaza AFP, preluata de Agerpres. In total, anul trecut au fost inregistrate…

- Aproximativ 51,4% dintre consumatorii din Republica Moldova cunosc ce reprezinta noțiunea ”clasa energetica”. Totodata, doar 45,1% din gospodarii consulta etichetele energetice la achiziționarea unui produs cu impact energetic. Studiul efectuat de Biroul Național de Statistica „Consumul de energie in…

- Biroul Național de Statistica (BNS) informeaza ca, in trimestrul III al anului curent, Produsul Intern Brut (PIB), a constituit 77,2 miliarde de lei, ceea ce reprezinta o scadere cu 10,3%, comparativ cu perioada similara a anului trecut. Potrivit datelor statistice publicate de catre BNS, joi, 15 decembrie,…

- Romania are nevoie de statisticieni care sa asigure date cat mai complete, iar pentru atingerea acestui deziderat este nevoie si de o noua abordare din perspectiva salarizarii, intrucat nu pot fi specialisti de prima mana tinuti in sistemul statistic fara a avea un asemenea sistem de salarizare, a afirmat…