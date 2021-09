De mai bine de o saptamana, copii din unele districte ale statului Uttar Pradesh, din nordul Indiei, se trezesc cu febra mare și scaldați in transpirație. Mulți dintre ei s-au plans de dureri articulare, dureri de cap, deshidratare și greața. In unele cazuri, au fost semnalate erupții cutanate pe picioare și brațe. Cel puțin 50 de persoane, in majoritate copii, au murit din cauza febrei, iar cateva sute au fost internate in spitale, in șase districte din partea de est a statului. Niciunul dintre morți nu avea Covid-19, relateaza BBC . Intr-un moment in care India pare sa se recupereze treptat…