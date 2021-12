Stiri pe aceeasi tema

- Baza de Rezerva Aeriana Homestead (HARB), amplasata in sudul comitatului Miami-Dame, in statul american Florida, a fost evacuata miercuri noapte dupa ce o bomba de 225 de kilograme s-a desprins dintr-un avion de vanatoare de tip F-16 in timp ce aparatul se afla inca la sol, a declarat o sursa la…

- Este una dintre cele mai curajoase decizii luate la nivel mondial: le-au interzis sa-i oblige pe elevi si angajati sa se vaccineze! Se intampla in statul american Florida. Autoritatile de aici au interzis școlilor și firmelor sa solicite vaccinarea impotriva COVID-19 și a pregatit terenul pentru o posibila…

- Francis Suarez, primarul orașului Miami, a anunțat pe Twitter ca iși va incasa urmatorul salariu in bitcoin. „Imi voi lua urmatorul salariu 100% in bitcoin…problema rezolvata!”, a scris primarul, dandu-i tag lui Mike Sarasti, directorul pentru inovație și tech al orașului. Potrivit Markets Insider ,…

- Trafcul feroviar a fost intrerupt in Gara de Nord din Paris, in urma unei alerte cu bomba, iar evacuarea garii era in curs, a anuntat miercuri Societatea Nationala framceza de Cai Ferate (SNCF), relateaza AFP. ”Forte de ordine au cerut evacuarea Garii de Nord in urma unei alerte cu bomba.…

- Donald Trump, fostul președinte al Statelor Unite ale Americii, i-a cerut un judecator federal din Florida, sa forțeze Twitter sa-i redeschida contul, relateaza CBS News. Avocații lui Trump au depus o moțiune la Tribunalul Districtual din Miami, prin care solicita un ordin preliminar impotriva rețelei…

- Youtube anunța ca va bloca conținutul care promoveaza teorii anti-vacciniste, informații false sau inșelatoare cu privire la vaccinare, relateaza Reuters . Exemple de conținut care nu va mai fi permis pe Youtube includ teorii conform carora vaccinul antigripal provoaca lipsa de fertilitate sau cele…

- „Cum sa ramana premier? Cum? Ca sa poți sa ai un guvern trebuie sa ai o majoritate parlamentara. La ora actuala, dupa ce USR PLUS s-a retras din guvern, guvernul sta in 163 de parlamentari. Majoritatea e formata din 234 de parlamentari. Sunt 71 de voturi lipsa. Ca sa poți avea un guvern stabil care…

- Armata americana a prezentat marti uniformele de ceremonie ale militarilor din noua sa divizie spatiala (US Space Force), denumiti "gardieni", care par ca se inspira puternic din unele dintre cele mai populare filme si seriale SF, informeaza AFP. "Moderne, originale, profesioniste", au…