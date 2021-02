Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de mii de familii din orasele Saveni si Stefanesti, dar si din 17 comune din judetele Botosani si Iasi vor ramane, incepand de marti, fara apa, din cauza unei avarii la reteaua de apa, se arata intr-un comunicat transmis de furnizorul Nova Apaserv SA.

- Un tanar din Iasi a avut surpriza neplacuta de a descoperi ca 1 kilogram inseamna de fapt 4 kilograme pentru reprezentantii firmelor de curierat. Desi acesta a folosit cantarul din incinta unitatii, i s-a spus ca dimensiunile cutiei sunt prea mari si conform unui grafic se incadreaza in alta categorie,…

- Peste 7 tone de produse alimentare, materiale sanitare și 50metri cubi de lemne au fost donate in urma Rocanotherworld Winter Edition. 500 de familii dincomuna Lungani, județul Iași, una dintre cele mai sarace comune din Romania au fost sprijinite de festivalul Rocanotherworld, in parteneriat cu Kaufland…

- Mihai Chirica a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca nu va demisiona de la sefia filialei municipale a PNL Iasi, dar ca nu va mai candida la vreo functie de conducere in organizatie la alegerile interne programate in acest an. ”Nu voi face nici un pas lateral, nici un pas…

- Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), pana la ora 10:00, in judetele Vaslui si Botosani se va semnala ceata, fenomen care determina scaderea vizibilitatii sub 200 de metri si, izolat, sub 50 de metri. Ceata va persista pana la aceeasi ora si in localitatile Iasi, Tomesti, Holboca,…

- Mai multi voluntari din judetul Satu Mare au inceput, marti, o mobilizare de forte pentru construirea unei case pentru o familie cu cinci copii care a ramas fara acoperis in urma unui incendiu. Echipa voluntarilor condusa de jandarmul Razvan Tiplea a reusit sa toarne fundatia pentru noua casa in prima…

- Prin Programul de Guvernare, PSD vizeaza realizarea de investitii majore in extinderea retelelor de distributie a gazelor naturale si racordarea la gaze a 80- din locuintele din Romania. Totodata, pentru a facilita accesul la reteaua de alimentare cu gaze, vom asigura racordarea gratuita a inca 1 milion…