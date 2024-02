Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul mortilor in urma incendiului devastator care a distrus un complex de locuinte cu 14 etaje din Valencia, in estul Spaniei, a crescut la 10, au anuntat autoritatile locale, in timp ce pompierii continua sa caute pana la 15 persoane date disparute, relateaza The Guardian. Administratorul cladirii…

- Material de opinie de Alex Slujitoru, Partener Reff & Asociații | Deloitte Legal, și Catalin Barbu, Manager, Impozitarea Veniturilor, Deloitte Romania Impozitarea cu 70% a veniturilor nedeclarate de persoanele fizice și identificate de Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) intra in vigoare…

- Doi șoferi romani de TIR au fost opriți de fermierii protestatari din Franța, care le-au confiscat și distrus marfa alimentara pe care o transportau. Maria și Nicolae Badea au povestit, la Antena3 CNN, cum au supraviețuit acestui incident deosebit de grav.

- Material de opinie de Maria Butcu, Director, și Ana-Maria Hoborici, Manager, Soluții de Servicii Externalizate, Deloitte Romania Schimbarile fiscale care vizeaza restrangerea facilitaților acordate angajaților din IT, construcții, agricultura și industria alimentara, adoptate prin intermediul Legii…

- Un incendiu produs in urma cu mai bine de un an si jumatate a devenit un calvar pentru cele peste 70 de familii care locuiesc in acel imobil 5 mai 2022. Pentru unii poate sa para o zi normala din an, dar pentru zeci de familii de pe strada Pescarilor din Navodari, judetul Constanta, a fost inceputul…

- Un barbat din Aiud, PERICOL pentru vecinii sai: A distrus gardul unui vecin și l-a amenințat cu bataia, deși ii era interzis sa se apropie de el Un barbat din Aiud, PERICOL pentru vecinii sai: A distrus gardul unui vecin și l-a amenințat cu bataia, deși ii era interzis sa se apropie de el La data de…