O bătrână și nepotul ei de 6 ani, atacați de doi câini scăpați din curte de stăpân O femeie de 66 de ani și nepotul ei, in varsta de 6 ani, au fost atacați de doi caini agresivi, scapați de stapan, in Arad. Bunica s-a pus in fața cainelui pentru a-și salva nepotul și a fost ranita, a transmis Mediafax. In momentul atacului, femeia și-a aparat nepotul punandu-se in fața cainelui agresiv. […] Articolul O batrana și nepotul ei de 6 ani, atacați de doi caini scapați din curte de stapan a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

