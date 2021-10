Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 70 ani, din comuna Podu Turcului, este cercetata penal dupa ce ar fi imprumutat mai multe sume de bani de la trei institutii nebancare, folosind documente false. Purtatorul de cuvant al IPJ Bacau, subinspectorul Catalina Paduraru, a declarat, vineri, ca imprumuturile au fost obtinute…

- Este crudul adevar trait zilele acestea in spitalele din Romania. Medicii sunt copleșiți de numarul mare de pacienți care vin zilnic in unitațile spitalicești. Spitalele din Romania sunt suprasolicitate, medicii sunt copleșiți iar numarul pacienților infectați cu virusul Sars-Cov-2 este tot mai mare…

- In sapte partide jucate pana acum in campionat, HC Dobrogea Sud a acumulat 16 puncte, dupa cinci victorii, un egal si o infrangere. Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta a disputat duminica meciul din etapa a saptea a Ligii Nationale, intalnind in deplasare CSM Bacau. "Delfiniildquo;…

- OFICIAL| 15 828 de cazuri noi de COVID-19 și 365 de decese, in ultimele 24 de ore. 1729 de pacienți internați la ATI OFICIAL| 15 828 de cazuri noi de COVID-19 și 365 de decese, in ultimele 24 de ore. 1729 de pacienți internați la ATI Vineri, 15 octombrie 2021, Grupul de Comunicare Strategica a dat…

- Sandel Balan e tatal Andreei Balan. La inceputul carierei ei, el i-a fost cantareței manager, dar și cel care compunea majoritatea pieselor. Cand ea a crescut, relațiile s-au racit și fiecare a luat-o pe propriul drum. Acesta locuiește acum in Ploiești și e foarte implicat in viața profesionala. Sandel…

- Premierul Florin Cițu a declarat, sambata, la Bacau gradul de indatorare al Romaniei este scazut, iar țara se imprumuta pentru doar pentru investiții. Fusese intrebat de ce mai este nevoie de imprumuturi daca economia crește atat de mult. „In primul rand gradul de indatorare al Romaniei este sub 50%…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Arad si politistii de frontiera fac o ancheta comuna dupa ce un barbat a prezentat, la intrarea in tara, un certificat de vaccinare digital desi nu a fost vaccinat anti-COVID-19, pentru care au fost gasite datele... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.