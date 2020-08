Stiri pe aceeasi tema

- O femeie insarcinata in 25 de saptamani a murit la Spitalul Judetean de Urgenta din Alba Iulia. Femeia era infectata cu coronavirus și a fost adusa in stare grava la Alba Iulia. Ea ar fi luat virusul de la fratele intors din Spania.

- Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU) a anuntat, vineri, ca trei pacienti cu coronavirus, in stare grava, au fost transferati de la Targoviste spre doua unitati medicale din Galati si Medgidia, ca urmare a atingerii capacitatii maxime de internare.

- Un accident grav s-a petrecut astazi in Vrancea, dupa ce un conducator auto a incercat sa evite o pisica aflata pe carosabil. Soferul a pierdut controlul volanului și a intrat violent cu mașina intr-un copac.

- Știre inițiala: Intervenție de urgența a autoritaților ieșene. Doua persoane sunt blocate intr-un canal de pe Aleea Mușatini, din cartierul Alexandru din municipiul Iași. O femeie care trecea prin zona a auzit zgomote neobișnuite venind dinspre canal. Dupa ce s-a apropiat și i-a vazut pe cei doi, a…

- Accident grav in aceasta noapte pe raza localitatii Deleni, judetul Iasi. O femeie insarcinata in luna a noua a ajuns in stare grava la spital, dupa ce masina in care se afla a intrat intr-un cap de pod. "Tanara mamica are 22 de ani, iar sarcina este la 36 de saptamani. Accidentul a avut loc in jurul…

- O femeie si un barbat, ambii de 86 de ani, au fost transportati la spital dupa ce locuinta lor de pe strada Dobosari din municipiul Botosani a luat foc, a anuntat, miercuri dimineata, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Dorina Lupu, potrivit Agerpres.Potrivit…