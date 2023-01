O bătrână de 83 de ani din Constanța a sunat la 112 și a spus că moare de frig și de singurătate în casă Un polițist local din Constanța a povestit pe Facebook despre apelul la 112 al unei batrane de 83 de ani care traiește singura și nu are bani ca sa plateasca pentru caldura. Postarea a devenit virala, fiind preluata și distribuita și de profilul Reporter TV Neptun. Batrana traiește singura și pe 23 ianuarie a sunat la 112 și i-a spus dispecerului ca moare de frig și de singuratate, in casa. Singura posibila sursa de incalzire a casei e un calorifer electric pe care insa nu-l folosește, de teama cu nu va avea bani sa plateasca curentul. Apelul a fost redirecționat catre Poliția Locala Constanța… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

