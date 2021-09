O bătrână cultiva cannabis în centrul de bătrâni în care locuia O femeie de 91 de ani care locuia intr-un centru pentru batrani din Germania cultiva canabis. Batrana nu știa insa ca planta pe care o cultiva este halucinogena. Femeia lucra intr-un centru situat in regiunea Schwaben din sudul Germaniei, relateaza agentia DPA. Aceasta cultiva cannabis pe balconul camerei in care locuia. O persoana angajata a centrului din localitatea Krumbach din landul Bavaria a alertat politia dupa ce a observat o planta cu aspect suspect. “Rezidenta a ramas uimita deoarece nu cunostea numele plantei si nu era la curent cu interdictia privind cultivarea acesteia(…)Ei ii placea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

