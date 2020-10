O bârlădeancă a murit, după ce s-a înecat cu mâncare CUMPLIT… Un echipaj SAJ Vaslui, substația Barlad a intervenit astazi, in jurul orelor 13.00, in Barlad, la un caz grav, fiind anunțata o posibila sufocare cu mancare a unei batrane de 84 de ani. Sosite la fața locului, cadrele medicale au gasit o femeie in varsta de 84 de ani, in stop cardio-respirator, dupa ce Articolul O barladeanca a murit, dupa ce s-a inecat cu mancare apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- TRIST… Colectivul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Vaslui (DSVSA) ne-a comunicat cu tristețe trecerea in neființa in seara zilei de 15 octombrie, la Spitalul Municipal „Elena Beldiman” Barlad in secția ATI, a colegului lor, medic veterinar DAN PINTILIE. Avea doar doi ani…

- TRAGIC… Este durere mare, in aceste zile, in satul Corbu din comuna Lipovat, dupa ce Ionut Mutuzuc, un tanar de 21 de ani, a murit inecat in fantana pe care chiar el o sapase. Tragicul eveniment s-a produs miercuri dimineata, in localitatea Puscasi, unde firma avea punctul de lucru. Atat tanarul care…

- CREDINTA… Preasfintitul Parinte Ignatie, Episcopul Husilor, a savarsit duminica Sfanta Liturghie in paraclisul resedintei episcopale din Husi. In cadrul slujbei, Preasfintia Sa a vorbit despre mesajul central care se desprinde din relatarea pasajului evanghelic al Pescuirii minunate (Luca 5, 1-11).…

- FELICITARI… Inspectoratul de Politie Judetean Vaslui incurajeaza actele civice si multumeste cetatenilor care inteleg sa fie corecti si sa contribuie la bunul mers al societatii. Aducem in atentie un caz in care o tanara de 23 de ani, din Barlad, a ales sa procedeze corect si sa faca demersuri pentru…

- Hollywood-ul este acum in doliu. Starul din „Black Panther”, Chadwick Boseman, a murit la varsta de 43 de ani din cauza cancerului de colon. Actorul a fost diagnosticat cu aceasta boala teribila in urma cu patru ani. Reprezentanții starului din „Black Panther” au transmis ca Chadwick a murit acasa,…

- Traian Balanescu, membrul trupei Vama Veche a murit. Anuntul a fost facut de actorul Ovidiu Niculescu pe pagina sa de Facebook. „Uneori așa imi vine sa urlu la cer cand rapește oameni speciali și talentați inainte de vreme ! E ingrozitor ! A murit Balanescu Traian al nostru ! E cea mai cumplita dimineața…

- EXTRAGERE…Biroul Electoral de Circumscriptie Judeteana nr. 39 Vaslui, a stabilit prin extragere din urna, ordinea pe buletinele de vot pentru alegerea presedintelui CJ Vaslui si a listei de consilieri judeteni. Intrucat pentru etapa a doua exista un singur competitor electoral, respectiv alianta electorala…

- JALE LA MARE… A cazut necazul pe capul unui primar din zona Hușului! Edilul se jura ca, in perioada 7 – 16 august s-a dus la un “curs de calificare” pe litoral și, cand colo, iscoadele politice l-au filmat la plaja, alaturi de o femeie (alta decat soția), fața de care… nu prea pastra regula Articolul…