O barja incarcata cu o mie de tone de ingrașaminte s-a scufundat in Serbia. Experții spun ca este pericol de poluare masiva a Dunarii, informeaza Digi24. Presa sarba scrie ca impingatorul este romanesc, insa pe aplicația de monitorizare a traficului naval apare ca fiind sub pavilion german. Incidentul s-a inregistrat dupa ce impingatorul barjei a lovit pilonul unui pod. In urma impactului, barja a luat apa și s-a scufundat. Alertate, autoritațile sarbe au inchis circulația pe podul care face legatura cu Croația, ca sa-l inspecteze. Exista riscul ca azotul sa ajunga și in Delta Dunarii Nava plecase…