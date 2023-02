Stiri pe aceeasi tema

- O avalansa de mari dimensiuni s-a produs in noaptea de sambata in Muntii Fagaras, in apropierea Cabanei Capra, de unde s-au publicat mai multe imagini cu pagubele produse si masinile acoperite cu zapada.

- Argeș: Riscul de avalanșa este de gradul 4 la peste 1800 de metri altitudine Riscul de avalanșa este de gradul 4 la peste 1800 de metri altitudine, de gradul 3 la altitudine mai joasa, anunța Salvamont Argeș. Traseele montane nu mai pot fi practicate, din cauza faptului ca platformele potecilor și semnele…

- Toti cei zece schiori despre care se credea ca au fost surprinsi de o avalansa pe o partie in regiunea Arlberg din Austria au fost gasiti, a anuntat politia luni dimineata, potrivit DPA, potrivit Agerpres.Patru persoane au fost ranite, una dintre acestea este in stare grava. Fii la curent cu cele…

- "Ramas bun, Mihai... Omul care a fost permanent cu sufletul alaturi de caini de avalanșa Salvamont Romania, fiind vizibil fericit la fiecare pas inainte, fiind alaturi de noi la fiecare victorie. Omul care a incercat sa edifice un sistem canin in Salvamont Romania in anii 70, dar a fost descurajat de…

- "Ramas bun, Mihai... Omul care a fost permanent cu sufletul alaturi de caini de avalanșa Salvamont Romania, fiind vizibil fericit la fiecare pas inainte, fiind alaturi de noi la fiecare victorie. Omul care a incercat sa edifice un sistem canin in Salvamont Romania in anii 70, dar a fost descurajat de…

- Stratul de zapada masoara cațiva centimetri pe Transfagarașan, dupa ce vineri dimineața a nins. Circulația rutiera este inca deschisa, iar drumarii au intervenit cu utilaje de deszapezire, potrivit News.ro.Ninsoarea a inceput in jurul orei 04.00 dimineața, la Cota 200. A fost al treilea episod de ninsoare…

- A nins pe Transfagarașan! Salvamont Argeș a publicat pe contul de Facebook imagini cu noul strat de nea proaspat depusa peste noapte și cu drumarii ce intervin deja pentru a ține drumul deschis. „Drumarii de la CNAIR intervin permanent pentru a menține circulația deschisa in siguranța, pentru cei care…

- Aca planuiți sa ajungeți pe Transfagarașan in acest weekend nu uitați sa va montați pe mașina pneurile de iarna, pentru ca a nins și s-a depus un strat de zapada. A nins din nou pe Transfagarașan, iar drumarii au scos utilajele de deszapezire pentru a curața șoseaua. Cei de la Salvamont Arges au…