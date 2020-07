Stiri pe aceeasi tema

- O asistenta de la Spitalul Clinic CF Timișoara, care lucreaza la secția de Medicina Interna, a fost diagnosticata cu coronavirus. Potrivit purtatorului de cuvant de la Spitalul CF Timișoara, femeia este internata in acest moment la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara. „In spital…

- Un numar de 75 de persoane care lucreaza sau beneficiaza de serviciile centrelor rezidențiale de ingrijire și asistența pentru persoane dependente au COVID-19, din cauza ca personalul nu a respectat masurile de protecție, anunța, luni, Direcția de Sanatate Publica (DSP) București, anunța MEDIAFAX.„Nu…

- Inca doua cazuri de COVID-19 au fost confirmate in Spitalul Județean Buzau, la secțiile ORL și Medicina Interna. Este vorba despre un medic și despre o asistenta medicala. Cei doi au fost trimiși la un spital din București. ”Situatia cazurilor confirmate astazi, 19 mai, este urmatoarea: un medic de…

- Instituția Prefectului Argeș informeaza ca situația epidemiologica din județ, conform datelor DSP, se prezinta dupa cum urmeaza: -persoane aflate in carantina instituționalizata: 256; -persoane internate in spital: 130; -persoane vindecate: 63; -persoane diagnosticate pozitiv: 160; -persoane decedate:…

- O asistenta care lucreaza la Ambulanța, din Buziaș, a fost diagnosticata cu COVID-19. Aceasta a fost transportata cu izoleta la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara, iar apropiații sai se afla in izolare.

- Alte 18 persoane au murit din cauza infecției cu Covid-19. Numarul total al deceselor se ridica la 469. Trei dintre noile victime provin de la un camin de batrani Galați. Deces 452 Barbat, 98 ani din județul Galați. Face parte din focarul COVID-19 de la Caminul de batrani Galați. Data recoltarii: 05.04.2020.…

- Procurorii au deschis, joi, un dosar de cercetare penala pentru zadarnicirea combaterii bolilor in cazul unui medic de la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Pitesti. Deși avea simptome, doctorul a intrat in contact cu alți oameni. Intre timp a fost confirmat pozitiv cu noul tip de coronavirus.

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat un noul bilant al deceselor din Romania care se ridica la 197. Deces 185 Barbat, 63 ani din jud Arad. Internat in SCJU Arad-ATI cu diagnosticul de Insuficiența Respiratorie Acuta. Probe recoltate pentru COVID-19 in 27.03.2020. Rezultat pozitiv in 31.03.2020.…