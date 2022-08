O asistentă care a înjurat o mămică și a refuzat să aplice tratament copilului cu febră ar putea să rămână fără loc de muncă E greu, da, sa lucrezi cu oamenii. Sa fii mereu langa ei, sa-i ajuți, sa-i faci sa se simta bine, sa… Mai ales sa fii asistenta medicala. Și sa trebuiasca sa faci garzi, sa vorbești, sa explici, sa faci injecții, sa fii punte intre pacient și medic. Iar daca mai ai și o zi proasta, de care toți avem, e jale. Da, din considerentele de mai sus, sa zicem ca ințeleg ca e greu. Dar daca ai ales, fara pistol la tampla, sa faci meseria asta, daca ai pornit pe drumul asta, daca iei bani ca sa traiești din faptul ca ești asistenta medicala, atunci ar trebui sa fii asumata și sa știi ca nu ai dreptul sa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

