- Cineasta Victoria Mahoney va fi prima femeie de culoare care va regiza un film din seria Star Wars (Razboiul stelelor). Vestea a fost impartașita pe Twitter de regizoarea filmului „A Wrinkle in Time”, Ava DuVernay, la randul ei de culoare. Ava a fost atat de entuziasmata de succesul colegei sale, incat…

- Actorul Jared Leto, laureat al premiului Oscar si liderul formatiei Thirty Seconds to Mars, a calatorit timp de cinci zile de la un capat la celalalt al Statelor Unite, de la New York la Los Angeles, ''cu avioane, trenuri sau automobile'', pentru promovarea celui mai recent album…

- Un car in stil roman, un ceas din aur Rolex, o curea din piele si o vioara veche de 128 de ani care i-au apartinut actorului australian Russell Crowe au fost adjudecate intr-o licitatie. Vanzarile totale s-au ridicat la peste 2,8 milioane de dolari, informeaza Reuters.

- Urmatorul spinoff din saga "Star Wars", film a carui actiune este centrata pe faimosul contrabandist Han Solo, va fi dezvaluit in mai, in premiera, la Festivalul de la Cannes, in cadrul unei proiectii speciale desfasurata in afara competitiei, au anuntat vineri reprezentantii festivalului, scrie…

- Compania energetica de stat Naftogaz din Ucraina a anuntat miercuri ca va comunica Gazprom ca se asteapta ca firma rusa sa-si indeplineasca obligatiile contractuale privind livrarile de gaze, transmite Reuters.

- Harrison Ford i-a adus un omagiu regretatei actrite Carrie Fisher, colega lui din distributia francizei "Star Wars", joi, in cadrul unei ceremonii dedicate actorului Mark Hamill, care a fost recompensat cu o stea pe Walk of Fame din Hollywood, informeaza Press Association. La aceasta ceremonie…

- Actorul american Mark Hamill, care a devenit celebru dupa ce a interpretat personajul Luke Skywalker in trilogia initiala a francizei "Razboiul stelelor/ Star Wars", a primit o stea pe Walk of Fame din Hollywood, Los Angeles, transmite AFP.

- Peste 1.000 de obiecte apartinand actritei Liza Minnelli si parintilor ei, actrita Judy Garland si regizorul Vincente Minnelli, vor fi scoase la licitatie in luna mai, la Los Angeles, de casa Profiles in History, potrivit Reuters.