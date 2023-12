Stiri pe aceeasi tema

- La Targoviște, in Sala CSS „Ioan Valerian", are loc, intre 27-29 decembrie, prima ediție a Jocurilor Balcanice U16 la baschet feminin. Bulgaria, Grecia, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Romania U16 și Romania U15 joaca pentru cupa European Basketball Balkanic Games – competiție organizata de Federația…

- La Targoviste, in sala „Ioan Valerian” au debutat in miercuri dupa-amiaza intrecerile primei editii a Jocurilor Balcanice U16 la baschet feminin. Reprezentativele Bulgariei, Greciei, Macedoniei de Nord, Republicii Moldova, dar si Romania U16 si Romania U15 vor evolua in cadrul European Basketball Balkanic…

- Echipele Romaniei se vor infrunta in finala Jocurilor Balcanice la baschet feminin Under-16, vineri, in Sala CSS "Ioan Valerian" din Targoviste.Selectionata Under-16 a Romaniei a invins joi Bulgaria cu 61-53, iar apoi a surclasat formatia Republicii Moldova cu 78-17, potrivit Agerpres. Echipa Under-15…

- In aceste zile la Targoviște se desfașoara European Basketball Balkanic Games, o competiție o competiție organizata de Federația Romana de Baschet, cu sprijinul Agenției Naționale pentru Sport și a altor parteneri. Prima ediție a Jocurilor Balcanice U16 de baschet feminin este gazduita de Sala „Ioan…

- Federația Romana de Baschet a transmis aseara o invitație la o conferința de presa, care va avea loc azi, 28 decembrie, la ora 11:00, in incinta salii de sport Ioan Valerian din Targoviște, unde se vor transmite toate detaliile cu privire la competiția European Balkanic Games U16 feminin, care se va…

- Echipele Greciei si Bulgariei au obtinut victorii categorice, miercuri, in primele lor meciuri din cadrul editiei inaugurale a Jocurilor Balcanice la baschet feminin Under-16, care au loc la Targoviste, in Sala CSS "Ioan Valerian", potrivit Agerpres.In Grupa A, din care face parte si Romania U16,…

- Intre 26 si 30 decembrie, sase echipe nationale se vor intrece la Targoviste, in sala CSS „Ioan Valerian”, in cadrul primei editii a Jocurilor Balcanice U16 la baschet feminin. Reprezentativele Bulgariei, Greciei, Macedoniei de Nord, Republicii Moldova, dar si Romania U16 si Romania U15 vor evolua in…

- FCC Baschet UAV Arad s-a impus chinuit și in deplasarea de la Brașov, scor 78-72, ramand insa imaculata la categoria infrangeri, dupa patru jocuri susținute... The post Antrenorul „ICIM-ului” și-a bruscat propria jucatoare in deplasarea de la Brașov! Incidentul, chiar de Ziua Internaționala pentru Eliminarea…