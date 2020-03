O aplicație imobiliară oferă gratuit #LocuintePentruMedici Miluu, o aplicație de inchiriere de apartamente a lansat inițiativa #LocuintePentruMedici, prin care Medicii si personalul sanitar din spitalele bucurestene aflate in linia intai in lupta cu COVID-19 pot beneficia gratuit de apartamente si garsoniere in care sa locuiasca pe perioada crizei de epidemie cu coronavirus.... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

