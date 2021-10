Stiri pe aceeasi tema

- Este super-veste pentru o anumita categorie de romani! Guvernul vine in ajutorul tuturor celor care desfașoara acest tip de activitate. Anunțul a fost facut de reprezentanții unui minister extrem de important. Sprijinul financiar este acordat celor care au fost afectați de criza economica izbucnita…

- Vești importante de la Guvern pentru o anumita categorie de romani! Persoanele care se confrunta cu aceasta situație dura vor putea beneficia de un anumit tip de pensie. MARE ATENȚIE! Pentru a intra in posesia banilor trebuie indeplinite anumite cerințe. Pe langa aceasta, se va acorda și un ajutor…

- Vești COLOSALE pentru sute de tineri romani! Aceștia vor avea parte de un nou sprijin financiar. Anunțul a fost facut de reprezentanții unui important minister din cadrul Guvernului Romaniei. Pandemia de COVID-19 a generat o serie de probleme financiare pentru tineri și i-a impiedicat sa mai aiba…

- Klaus Iohannis a declarat marți, 22 septembrie, ca dorește ca o anumita categorie de romani sa fie vaccinata obligatoriu impotriva noului coronavirus, respectiv persoanele care fac parte din domeniul medical. Astfel, șeful statului a fost direct și a menționat ca imunizarea va trebui sa devina obligatorie…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Andrei Baciu, a anunțat cum pot intra romanii in posesia voucherelor de 100 RON, dupa ce s-au vaccinat impotriva noului coronavirus. Toata lumea trebuie sa știe aceste detalii importante. De asemenea, medicul a vorbit si despre loteria vaccinatilor. Tichete…

- Guvernul a definitivat proiectul de crestere a pensiei minime si il va aproba saptamana aceasta. Persoanele cu stagiu de munca complet, incepand cu 1 octombrie, vor avea o pensie de cel putin 2.000 de lei. Este vorba despre 183 de mii de pensionari. Pensiile cresc in medie cu 360 de lei (circa 17 euro).…

- E SUPER-VESTE pentru acești romani! Toți cei care sunt implicați in acest tip de activitate vor beneficia de cele mai mari sume de bani acordate vreodata in Romania. Persoanele care vor incasa sumele uriașe de bani trebuie sa se incadreze in anumite cerințe. Anunțul a fost facut de un important ministru…

- Orasul Cluj-Napoca va mai gazdui o competitie de categorie WTA 250 in acest an, in octombrie. Turneul, care va avea loc in interior, in sala polivalenta BTarena, va fi al doilea de categorie WTA 250 organizat in acest oraș, dupa Winners Open, carea avut loc saptamana trecuta, pe zgura. Anunțul unui…