- O angajata a Consulatului Romaniei la Catania, Italia, a fost data afara dupa ce s-a rastit la romanii care cereau ajutor sa se intoarca in țara. MinisterulAfacerilor Externe a luat aceasta decizie luni, dupa ce in spațiul public auaparut, duminica, inregistrari audio in care angajata le spunea romanilor…

- Din orașul mexican Puerto Vallarta, unde sunt blocați 71 de romani, care fac parte din echipajele mai multor nave de croaziera, cer ajutorul autoritaților de la București pentru a fi repatriați. Spun ca nu sunt infectați cu coronavirus pentru ca stau in izolare de la 1 martie. „Suntem plimbați de la…

- Ceremonia de anul acesta a premiilor Peabody, care recompenseaza programe de televiziune, de radio si alte produse media, a fost amanata din cauza Covid-19, potrivit news.ro.Programata sa aiba loc pe 18 iunie, pentru prima data la Los Angeles in opt decenii de la debut, acum ea a fost amanata…

- „Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul misiunii diplomatice a Romaniei la Roma și al oficiilor consulare de pe teritoriul Italiei, a fost in contact constant cu autoritațile italiene și a monitorizat permanent atat evoluția crizei sanitare, cat și masurile adoptate de autoritațile italiene…

- Situație incredibila in Valcea. Un barbat de 32 de ani, care revenise de curand din Italia și era plasat in izolare la domiciliu pentru supraveghere in caz de coronavirus, s-a urcat beat la volan și a provocat un accident pe o strada din Ramnicu Valcea. Polițiștii valceni au fost sesizați printr-un…

- In plina alerta din cauza epidemiei de coronavirus, delegația Romaniei de kaiac-canoe s-a intors din Italia, țara afectata de temutul virus. Pe aeroportul Henri Coanda, canotorul Constantin Diba a declarat ca "Olimpiada nu va mai fi la Tokyo, ci ori la Moscova, ori la Londra". Canotorul Constantin Diba…

- Este stare de alerta in țara dupa ce tot mai mulți romani sosesc din Italia, unde coronavirusul a luat amploare. Spitalul Județean Arad interzice accesul aparținatorilor pacienților, din cauza cauza situației create de 2019-nCoV. Doar la Unitatea de Primiri Urgențe, pacienții pot merge insoțiți decatre…