- Contractorul german din industria de aparare Rheinmetall intentioneaza sa trimita primele 20 pana la 25 de tancuri Leopard 1 Ucrainei in acest an, relateaza marti DPA, preluata de Agerpres .Pana la sfarsitul lui 2024, alte 88 de tancuri Leopard 1 ar putea fi livrate, a declarat CEO-ul Armin Papperger…

- Armata rusa cauta noi recruti, dupa ce a suferit o serie de infrangeri militare, iar Kremlinul se pregateste de o ofensiva in primavara, iar in acest context toti elevii din colegii ar urma sa sa ia parte la o pregatire militara obligatorie, incepand din toamna, estimeaza Ministerul britanic al Apararii…

- Novi Pazar, din sudul Serbiei, a fost lovita de inundații grave vineri (20 ianuarie), dupa ce raul Raska și-a revarsat malurile, provocand pagube mari in zonele inconjuratoare. Autoritațile locale au luat masuri de urgența pentru a incerca sa țina sub control inundațiile cu camioane vazute descarcand…

- Rusia studiaza posibilitatea desfasurarii in Ucraina a unui numar mic dintre noile sale tancuri T-14 Armata, afirma joi Ministerul britanic al Apararii in buletinul sau zilnic despre situatia de pe frontul din Ucraina, potrivit EFE. Londra argumenteaza ca dispune de imagini cu un numar de tancuri T-14…

- Bilantul loviturii ucrainene din seara Anului Nou asupra unei cladiri unde stationau soldati rusi la Makiivka, in estul Ucrainei, a urcat la 89 de morti, a anuntat seara trecuta Ministerul rus al Apararii.„Numarul camarazilor nostri morti a ajuns la 89”, a declarat generalul Serghei Sevriukov intr-un…

- Rusia și Ucraina au declarat sambata (31 decembrie) ca au eliberat peste 200 de soldați capturați, cel mai recent schimb de prizonieri intre cele doua parți in conflictul de 10 luni, chiar de Revelion. Videoclipul difuzat de șeful de cabinet al președintelui ucrainean, Andriy Yermak, și de ombudsmanul…

- Sarbii care protesteaza in orașul Mitrovica din nordul Kosovo, divizat etnic, au ridicat marți noi baricade, la cateva ore dupa ce Serbia a declarat ca și-a plasat armata in stare de alerta maxima de lupta, in urma unor saptamani de escaladare a tensiunilor dintre Belgrad și Pristina. Ministerul sarb…

- Ministerul britanic al Apararii susține miercuri, intr-o analiza publicata pe Twitter, ca Federația Rusa a inceput sa efectueze pregatiri de aparare pe propriul teritoriu „pentru a aprinde sentimentele patriotice” ale cetațenilor ruși. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…