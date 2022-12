Stiri pe aceeasi tema

- "Voi vota astazi impotriva extinderii Schengen catre Romania si Bulgaria", a declarat Gerhard Karner, citat de Wiener Zeitung. "Este gresit ca un sistem care nu functioneaza in multe locuri sa fie extins in acest moment", a reamintit el care este argumentul Vienei. Karner a pledat pentru o amanare a…

- Germania sustine candidaturile Bulgariei, Croatiei si Romaniei de a adera la spatiul Schengen, a declarat joi, la Bruxelles, inainte de Consiliul JAI, ministrul german de interne Nancy Faeser, care a subliniat ca nu impartaseste opozitia Austriei fata de extinderea spatiului de libera circulatie. „Nu…

- Astazi ar trebui sa se voteze daca Romania, Bulgaria și Croația vor fi acceptate ca membri ai spațiului Schengen. Cel mai probabil, Romania și Bulgaria nu vor fi acceptate. Ne punem intrebarea: va fi un refuz stupid sau calculat? De ce nu se dorește intrarea Romaniei in Schengen, avand in vedere ca…

- Potrivit ordinii de zi, ședința incepe la ora 11:00 (ora Romaniei) chiar cu discuția legata de aderarea celor 3 state la spațiul Schengen. "Miniștrii vor discuta despre aplicarea integrala a acquis-ului Schengen in Bulgaria, Croația și Romania și vor urmari sa adopte decizii in aceasta privința. Miniștrii…

- Cu mai puțin de o saptamana inainte de reuniunea Consiliului JAI, șeful guvernului Austriei, cancelarul Karl Nehammer, a declarat ca țara lui inca nu susține aderarea Romaniei și Bulgariei la Spațiul Schengen. Austria a ramas singura țara din Spațiul Schengen care se opune primirii Romaniei in aceasta…

- Gerhard Karner, ministrul austriac de Interne, a facut vineri o noua declaratie prin care respinge intrarea Romaniei si a Bulgariei in Schengen. "Pentru noi, decizia se aplica faptul ca noi credem ca are sens sa includem Croatia si sa nu includem Bulgaria si Romania acum. Este important (in cazul sistemului…

- Consiliul UE a anuntat temele de pe agenda reuniunii pe care ministrii de interne si ai justitiei din statele membre UE (Consiliul JAI) o vor avea in 8-9 decembrie la Bruxelles, iar aderarea Romaniei, Bulgariei si Croatiei la Spatiul Schengen figureaza pe primul loc al ordinii de zi, scrie news.ro.…

- Consiliul JAI, format din miniștrii de Interne și ai Justiției din statele membre UE, se reunesc pe 8 și 9 decembrie, la Bruxelles, iar primul punct pe ordinea de zi este aderarea Romaniei, Bulgariei și Croației la Spațiul Schengen, potrivit temelor de pe agenda, anunțate de Consiliul UE, relateaza…