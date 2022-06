Stiri pe aceeasi tema

- O ambulanta care transporta la Spitalul Municipal de Urgenta Barlad un adolescent in varsta de 14 ani, victima unui accident rutier, a fost lovita, miercuri dupa-amiaza de o masina la intrarea in municipiul Barlad, au informat reprezentantii Serviciului de Ambulanta al Judetului Vaslui. ‘Un pieton de…

- Veste proasta pentru cei care il cunoasteau pe baiatul in varsta de 10 ani care a fost implicat in accidentul de la Harlau. Copilul a murit ieri, pe 26 iunie 2022, chiar daca medicii au depus eforturi uriașe pentru a-i salva viața micuțului. Așadar, evenimentul rutier care a avut loc la Harlau s-a produs…

- In cursul nopții trecute un accident rutier grav s-a produs in aceeași zona in care un tanar a murit carbonizat. Mașina a intrat intr-un cap de pod. Victima are 21 de ani și a suferit mai multe rani. Polițiștii au deschis dosar penal. Accidentul a avut loc in afara localitații Podu Iloaiei. Va aducem…

- GHINION… In noaptea de 30/31 Mai, pe DN 24 D, in localitatea Bursuci, a avut loc un accident rutier soldat cu trei victime. O mașina a lovit un stalp de pe marginea drumului. In mașina erau trei persoane: o femeie insarcinata in 3 luni cu un traumatism de femur, un copil de doi ani cu […] Articolul…

- O femeie de 71 de ani s-a rasturnat cu masina pe care o conducea pe un bulevard din Pitesti. Femeia a ajuns la spital. Pensionara era soferita din luna martie a acestui an. Accidentul a avut loc vineri. Nu a existat vreun impact cu un alt autoturism si nu se stie de ce soferita nu […] Articolul O soferita…

- Fostul campion american la box Mike Tyson (55 de ani) nu va fi urmarit penal dupa ce luna trecuta a lovit un pasager care l-a deranjat la bordul unui avion. Decizia a fost luata de procurorul din California responsabil cu examinarea incidentului, citat de presa americana. Aceasta decizie se bazeaza „pe…

- Barbatul a plecat cu masina in urmarirea celui care iii lovise fratele cu o baioneta, iar cand l-a observat pe trotuar, a accelerat pana la 80 km/h si l-a lovit in plin cu autovehiculul. Victima a suferit un traumatism cranio-cerebral sever. Tribunalul Braila a pronuntat vedictul in dosarul celor doi…