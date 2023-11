O altă trecere de pietoni a fost reconstruită în capitală Trecerea de pietoni din str. Miorița 2, cartierul Telecentru, a fost reamenajata, pentru a sporiri siguranța pietonilor, dar si a conducatorilor auto. Lucrarile au presupus aplicarea marcajului rutier cu contrast roșu-alb si amenajarea unui spatiu de refugiu pentru pietoni, delimitat de bolarzi și indicatoare suplimentare. Toate aceste modificari sint complementare semaforului galben intermi Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Caz șocant in Capitala. O fata de 14 ani a fost lovita pe trecerea de pietoni de un șofer care mai apoi și-a continuat drumul. La fel ca fugarul, alți șoferi au depașit victima și și-au vazut de drum. Cateva ore mai tarziu, șoferul, in varsta de 20 de ani, s-a prezentat singur la poliție.

- ”Comisarii Comisariatului Municipiului Bucuresti al Garzii Nationale de Mediu s-au deplasat la zona de lucru a santierului Podul Grant, unde au constatat ca, era in plina desfasurare demolarea cuvei de tramvai prin maruntirea cu ajutorul unei foarfece mecanizate. Aceste operatiuni se desfasurau fara…

- Ministra Culturii Raluca Turcan a anuntat ca, miercuri, au inceput lucrarile de restaurare la Casa de targovet situata pe Calea Serban Voda din Bucuresti. Ea a adaugat ca, anul viitor, aici va deveni functional Centrul de informare si promovare a patrimoniului cultural, o investitie de 438.000 de euro…

- "Lucrarile de infrastructura se fac vara, cand sunt copiii in vacanța, adulții in concedii și traficul e mai lejer! E o regula de bun simț, respectata peste tot in lume, mai puțin la noi, in Bucuresti, de 3 ani incoace.❗️ De doua zile este haos in traficul din Capitala, pornind din Sectorul 6, iar șoferii…

- Gabriela Firea spune ca Nicușor Dan nu are 'bun simț': Lucrarile de infrastructura se fac vara, cand sunt copiii in vacanța și adulții in concedii!Fostul edil din București, Gabriela Firea, a lansat, pe Gacebook, un nou atac la asresa actualului primar general al Capitalei, Nicușor Dan. "Lucrarile…

- Nicușor Dan, primarul Capitalei, a confirmat la emisiunea LIVE cu Rotaru și Kiss ca din cele circa 40 de poduri și pasaje din București, au fost expertizate aproape 30, iar 3 dintre acestea - Pasajele de la Lujerului și Obor și Podul Baneasa - au probleme care necesita intervenție rapida. PMB estimeaza…

- Scuarul de la intersecția strazii Nicolae Zelinski – bulevardul Decebal, din sectorul Botanica al Capitalei, este de nerecunoscut. La moment este in proces de reabilitare, iar potrivit municipalitații, lucrarile vor continua și in anul 2024, transmite Realitatea.md . Responsabilii spun ca lucrarile…

- Lucrarile de pregatire a fondului locativ municipal pentru sezonul de incalzire 2023-2024 sint pe ultima suta de metri. In acest sens, au fost efectuate lucrari de profilaxie a sistemelor inginerești, de spalare hidropneumatica, controlul hidraulic și analiza chimica. „Ca in fiecare an, intreprinderile…