O altă “pandemie lentă” se îndreaptă către omenire Compania elvetiana AC Immune, care dezvolta in prezent un medicament impotriva Alzheimer, se asteapta ca numarul familiilor afectate de aceasta maladie neurogenerativa sa creasca de aproape trei ori pana in 2050 si sa ajunga la 150 de milioane. “Aceasta boala incurabila, ale carei origini nu sunt cunoscute, reprezinta o pandemie lenta care se indreapta catre […] The post O alta “pandemie lenta” se indreapta catre omenire first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

