O alta interventie de urgenta a salvatorilor: Barbat, in pericol de inec in statiunea Venus

- Interventie de urgenta in statiunea Venus.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in statiunea Venus, in dreptul hotelului Turcoaz.Din primele informatii, este vorba despre doi copii in pericol de inec.La locul incidentului au fost trimise…

- Misiunea, inceputa in jurul orei 8.30, este in curs de desfasurare.Interventie urgenta pe plaja din Vama Veche, in aceasta dimineata Potrivit autoritatilor, o persoana se afla in pericol de inec.Interventia are loc in dreptul Cherhanalei din statiune.La fata locului, s au deplasat echipajele Inspectoratului…

- Interventie de urgenta in statiunea Olimp, pe plaja Delfinul.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in statiunea Olimp, pe plaja Delfinul.Din primele informatii, este vorba despre o persoana inconstienta scoasa din mare.Anca Chirita,…

- Interventia este in desfasurare.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in localitatea Tuzla, judetul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre o explozie la o butelie, neurmata de incediu. Interventia este in desfasurare.Cauza…

- Accident rutier in statiunea Mamaia.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in statiunea Mamaia.Din primele informatii, este vorba despre un accident rutier produs in fata hotelului Laguna.In urma impactului, un pieton a fost ranit.…

- Echipele de interventie se afla la fata locului.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina pe plaja din Costinesti, judetul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre o persoana scoasa din apa. Sursa foto cu rol ilustrativ : Arhiva…

- La fata locului s au deplasat echipajele Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea. Interventie de urgenta a pompierilor in aceasta seara, in Satul de Vacanta, din Mamaia.Salvatorii au fost solicitati pentru a acorda asistenta unei persoane cu dizabilitati blocata in liftul cu destinatie speciala…