- O femeie care a nascut la domiciliu, asistata de o moasa, a fost adusa pe 15 mai in stare de soc si intubate la Spitalul Judetean Piatra Neamt. Femeia, in varsta de 42 de ani, era la prima sarcina si avea trombofilie si scleroza multipla.

- Polția a deschis un dosar pentru ucidere din culpa iar medicii de la Spitalul de Urgențe din Piatra Neamț care au avut-o in ingrijire atrag atenția asupra unui fenomen care ia amploare, deși este ilegal in Romania și extrem de periculos - nașterile acasa.Luni, 15 mai 2023, o femeie de 42 de ani a murit…

- O femeie din Crasnaleuca, județul Botoșani, a nascut acasa, joi dimineața, fiind asistata prin apel video, pentru ca nu s-a putut ajunge la ea din cauza vremii. Pentru alta persoane, cu dializa, intervenția a durat 10 ore, deși acest drum ar fi putut fi facut, in condiții normale, in 20 de minute, noteaza…