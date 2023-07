O altă față a dezastrului din Nigeria: 80.000 de strămutaţi după violenţe intercomunitare Cel putin 80.000 de persoane au fost stramutate in ultimele trei luni in centrul Nigeriei, scena a unor sangeroase violente intercomunitare unde armata a trimis intariri, a declarat un responsabil local, scrie AFP. CITESTE SI BREAKING NEWS Zarurile au fost aruncate in Spania: Pentru prima data de la dreapta intra la guvernare 22:11 2959 Se schimba Europa: Presedintele conservatorilor germani confirma ca e gata sa colaboreze cu extrema dreapta 21:30 367 Kuleba ia atitudine dupa declarațiile lui Putin: 'Tentativele de a sapa o prapastie intre Kiev si Varsovia sunt… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro CITESTE SI BREAKING NEWSau fost aruncate in: Pentru prima data de la Francisco Franco , extrema-intra la guvernare 22:11 2959 Se schimbaconservatorilor germani confirma ca e gata sa colaboreze cu extrema21:30 367ia atitudine dupa declarațiile lui Putin: 'de a sapa o prapastie intre Kiev sisunt…

Stiri pe aceeasi tema

- Sondaj CURS – Romanii vor ca refugiații ucraineni sa se integreze in Romania. Putin indicat ca fiind principalul vinovat privind razboiul din Ucraina Centrul de Sociologie Urbana și Regionala - CURS a publicat datele celui mai recent sondaj, realizat in perioada 8-20 iulie 2023. CITESTE SI UNESCO…

- Organizatia Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura (UNESCO) a condamnat duminica, "cu cea mai mare fermitate", "bombardamentele brutale intreprinse de fortele ruse" in urma carora au fost lovite mai multe situri in centrul orasului Odesa din sudul Ucrainei, printre care Catedrala "Schimbarea…

- Seful diplomatiei ucrainene, Dmitro Kuleba, a dat asigurari ca Varsovia si Kievul "vor ramane mereu unite impotriva imperialismului rus", dupa afirmatii ale presedintelui rus Vladimir Putin si ale omologului sau belarus Aleksandr Lukasenko care au acuzat Polonia ca doreste, potrivit lor, sa recupereze…

- Spania ar putea avea prima participare de extrema-dreapta la guvernare de la dictatura lui Francisco Franco, sondajele efectuate in ultima saptamana de campanie - si date publicitatii duminica seara, dupa inchiderea urnelor - aratand ca Partidul Popular (PP) de centru-dreapta si Vox, partidul anti-musulman…

- Spania ar putea avea prima participare de extrema-dreapta la guvernare de la dictatura lui Francisco Franco, sondajele efectuate in ultima saptamana de campanie - si date publicitatii duminica seara, dupa inchiderea urnelor - aratand ca Partidul Popular (PP) de centru-dreapta si Vox, partidul anti-musulman…

- Presedintele partidului conservator german al fostului cancelar federal Angela Merkel nu a exclus duminica o cooperare la nivel local cu extrema dreapta, intr-un moment cand in Spania o astfel de alianta guvernamentala este considerata posibila, informeaza AFP. CITESTE SI UNESCO condamna bombardamentele…

- Președintele rus a recunoscut ca moartea fostului premier italian a fost pentru el o “pierdere ireparabila și o mare durere”. “Pentru mine, Silvio a fost un om drag, un prieten adevarat”, a scris șeful statului rus intr-o telegrama de condoleanțe adresata președintelui italian Sergio Mattarella. “Intotdeauna…

- Președintele rus Vladimir Putin a semnat o lege privind denunțarea de catre Rusia a Tratatului privind forțele armate convenționale in Europa (CFE), relateaza TASS.Tratatul CFE a fost semnat in 1990 și adaptat in 1997. Aliații nu au ratificat versiunea adaptata a acestui document, continuand sa adere…