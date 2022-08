Stiri pe aceeasi tema

- Ies la iveala noi informații despre tragicul accident aviatic ce a avut loc astazi in Giurgiu, intre localitațile Letca Noua și Letca Veche. Doua persoane au murit, iar din primele informații se pare ca pilotul era chiar prorietarul aerodromului din Letca Noua, iar cealalta victima era o tanara caruia…

